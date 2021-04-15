Человеку нужно уметь ценить то, что он имеет, повторил прописную истину психолог Дмитрий Синарев. Он также объяснил, почему люди не бросают низкооплачиваемую работу.

По словам эксперта, живущие в достатке люди часто ощущают себя бедными из-за постоянного чувства неудовлетворенности своей жизнью. Они нередко сравнивают себя с кем-то, оценивают, у кого престижнее должность, красивее жена. Такие люди называются бедняками «по жизни», им никогда не хватает ни денег, ни счастья, так как у кого-то этого всегда будет больше, отметил Дмитрий Синарев. Он подчеркнул, что человеку нужно уметь ценить то, что он имеет.

Также существуют «диванные завистники» — люди, которые умеют обеспечивать свой достаток, однако никогда не становятся богатыми. По словам психолога, они любят рассуждать о своем внутреннем потенциале, однако ничего не делают для самореализации, предпочитая отдых у телевизора или зависание в социальных сетях, пишут «Известия».

— Деньги, по своей сути, являются материальным эквивалентом энергии, которую мы тратим на свое жизнеобеспечение. Наше общение с миром — это во многом отдача своих знаний, умений, душевных сил. Помимо моральных, эмоциональных форм поощрения мы получаем в ответ и денежные средства. И надо понимать, что для нас является наиболее важным, — цитирует Дмитрия Синарева «Прайм».

Так, можно ценить свою работу за прекрасные отношения с коллегами, однако получать скудную зарплату. В таком случае, если для человека важнее атмосфера в коллективе, следует оставаться в компании, а если есть желание повысить достаток — нужно уходить на место с большим окладом.

— Найти можно всё и всегда. Однако всегда и за всё приходится платить: временем, силами, здоровьем, — заключил Дмитрий Синарев.

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