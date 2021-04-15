Куда деваются деньги: почему людям сложно разбогатеть с точки зрения психологии15 апреля 2021
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Человеку нужно уметь ценить то, что он имеет
Человеку нужно уметь ценить то, что он имеет, повторил прописную истину психолог Дмитрий Синарев. Он также объяснил, почему люди не бросают низкооплачиваемую работу.
По словам эксперта, живущие в достатке люди часто ощущают себя бедными из-за постоянного чувства неудовлетворенности своей жизнью. Они нередко сравнивают себя с кем-то, оценивают, у кого престижнее должность, красивее жена. Такие люди называются бедняками «по жизни», им никогда не хватает ни денег, ни счастья, так как у кого-то этого всегда будет больше, отметил Дмитрий Синарев. Он подчеркнул, что человеку нужно уметь ценить то, что он имеет.
Также существуют «диванные завистники» — люди, которые умеют обеспечивать свой достаток, однако никогда не становятся богатыми. По словам психолога, они любят рассуждать о своем внутреннем потенциале, однако ничего не делают для самореализации, предпочитая отдых у телевизора или зависание в социальных сетях, пишут «Известия».
— Деньги, по своей сути, являются материальным эквивалентом энергии, которую мы тратим на свое жизнеобеспечение. Наше общение с миром — это во многом отдача своих знаний, умений, душевных сил. Помимо моральных, эмоциональных форм поощрения мы получаем в ответ и денежные средства. И надо понимать, что для нас является наиболее важным, — цитирует Дмитрия Синарева «Прайм».
Так, можно ценить свою работу за прекрасные отношения с коллегами, однако получать скудную зарплату. В таком случае, если для человека важнее атмосфера в коллективе, следует оставаться в компании, а если есть желание повысить достаток — нужно уходить на место с большим окладом.
— Найти можно всё и всегда. Однако всегда и за всё приходится платить: временем, силами, здоровьем, — заключил Дмитрий Синарев.
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15 апреля 2021, 08:00
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