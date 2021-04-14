Карьерная лестница: в России назвали самую перспективную отрасль

Россияне назвали самой перспективной для построения карьеры отрасль высоких технологий, также они видят большие возможности в робототехнике и искусственном интеллекте, показало исследование сервиса Работа.ру, которое есть в распоряжении РИА Новости.

- Почти половина опрошенных (49%) отметили, что самой перспективной сферой для карьеры является IT — это безусловный лидер среди всех предложенных отраслей для работы. За перспективы развития в робототехнике и искусственном интеллекте проголосовали по 28% респондентов, - рассказали в сервисе.

Еще около четверти участников исследования отметили возможности для карьеры в строительстве (26%), нанотехнологиях (25%) и медицине (24%). 22% жителей России уверены, что наиболее перспективная сфера для работы - госслужба. По 20% респондентов выделили для себя отрасль логистики и транспорта, а также энергетику и добывающую промышленность.

Перспективы в сельском хозяйстве отметили 18% опрошенных, в биотехнологиях - 17%, в сфере обслуживания, а также в предпринимательстве и финансах - по 15%. За возможности развития в отраслях промышленности и космоса отдали свои голоса по 14% участников исследования. Туризм и сфера маркетинга кажутся перспективными для 12% респондентов, дизайн и экология - для 11%, а культура - для 10%. Примечательно, что всего 8% опрошенных пользователей сервиса видят перспективы успешной карьеры в медиа, 7% - в HR.

При этом представления россиян о перспективности и интересности профессий противоречат друг другу. Так, самой интересной профессией жители России считают работу дизайнера - ее отметили 26% опрошенных. Каждый пятый респондент выделил специальность журналиста. Столько же - инженера. Далее по интересности следуют ученый, артист, программист и врач.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram