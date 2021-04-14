Паспорт - самый важный документ, без которого не получится ни купить билет на поезд, ни сходить на прием в поликлинику. Что делать, если вы внезапно обнаружили, что ваш паспорт потерялся? Портал PG11.ru представляет вам подробную инструкцию, которая поможет восстановить утерянный или украденный основной документ россиянина.

Шаг первый. Попробуйте найти его сами

Подумайте, когда вы могли потерять паспорт. Может быть, вы его доставали во время визита к врачу, или заполняли какую-либо анкету. Попробуйте вспомнить, когда вы видели документ в последний раз. Попытайтесь восстановить хронологию событий, при которой вы могли потерять его.

Шаг второй. Обратитесь в полицию

Если поиски не дали никаких результатов, обратитесь в ближайшее отделение полиции. Можно по месту жительства, можно в то, что расположено неподалеку от возможного места пропажи. Там вас попросят написать заявление.

Если вы предполагаете, что потеряли паспорт сами - пишите заявление об утере. Уверены, что его украли - заявите о краже. Но следует учитывать, что штраф за утерю паспорта составит от 100 до 300 рублей.

Шаг третий. Подготовьте документы

Для того чтобы оформить новый паспорт, вам нужен:

талон-уведомление об утере или хищении из того самого отделения полиции, где вы оставляли заявление;

из того самого отделения полиции, где вы оставляли заявление; квитанция об оплате госпошлины (1500 рублей);

копия свидетельства о рождении;

две цветные фотографии размером 3,5 на 4,5 сантиметра;

если вы состоите в браке, то нужна копия свидетельства о его заключении, если разведены - копию свидетельства о разводе;

если у вас есть дети младше 14 лет, приложите копии свидетельства об их рождении;

если вы мужчина, то понадобится копия документа воинского учета.

Шаг четвертый. Подайте заявление

Иногда сотрудники полиции сразу направляют вас в МФЦ, но в большинстве случаев ваше заявление на замену паспорта рассмотрят прямо в отделении МВД. Однако вам предварительно нужно записаться на прием, например, через «Госуслуги».

Когда подадите заявление и все необходимые документы, вы получите справку и узнаете дату выдачи нового документа. Именно эту справку вы будете показывать всем, кого заинтересует ваша личность. Но большинство операций вам все равно будут недоступны.

Шаг пятый. Получите паспорт

Если вы обратились в МВД по месту регистрации, новый паспорт выдадут в течение 10 дней, а если по месту жительства, ждать придется дольше — до 30 дней.

Шаг шестой. Проверьте кредитную историю

Возможно, ваш паспорт был не потерян, а украден — в этом случае он вполне мог попасть в руки к мошенникам. Поэтому вам стоит сразу проверить свою кредитную историю. Это можно сделать, выбрав пункт «Сведения о бюро кредитных историй» на сайте Госуслуг.

Шаг седьмой. Проинформируйте свой банк

Если у вас имеется счет в банке, сообщите его сотрудникам свои новые данные - в противном случае счет заблокируют. То же самое нужно будет проделать и с другими документами, где указаны номер и серия вашего старого паспорта.

Шаг восьмой. Удостоверьтесь, что ваш утерянный паспорт недействителен

Список недействительных паспортов можно найти на сайте МВД - ваш документ должен появиться спустя один-два дня после замены. Если этого не произошло, обязательно обратитесь в орган, который выдавал вам новый паспорт - иначе старым смогут воспользоваться мошенники.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram

А вы когда-нибудь теряли паспорт? Расскажите в комментариях!