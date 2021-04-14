В Сыктывкаре заметили удивительно быстрого зверька - куницу. Об этом порталу PG11.ru сообщили горожане.

13 апреля около 17.00 на улице Малышева, 2 заметили куницу. Очевидцы отмечают, что она весь день бегает около указанного дома. Зверек ухоженный, упитанный. Куница прыгает по веткам деревьев, потому что остерегается людей. Сыктывкарцы предположили, что он убежал от кого-то.

В 21.00 горожане заметили, как зверек бежал в сторону ТЦ «Народный».

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