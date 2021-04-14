С 15 апреля Россия ограничит авиасообщение с Турцией. Это связано с плохой эпидемиологической обстановкой, в Турции в последнее время выявляют более 50 тысяч заболевших коронавирусом в день. Портал PG11.ru узнал у сыктывкарского туроператора о ситуации на сегодня.

Руководитель турфирмы «Ваш Тур» Валентина Куклина должна была отправиться в рабочую командировку для осмотра отельной базы в Турцию. Однако неожиданно авиасообщение прекратили.

- Эта новость, безусловно, шокировала всех представителей туристической отрасли, наша сфера одна из наиболее пострадавшей из-за ковида и до сих пор не восстановилась после пандемии. Турция была единственным бюджетным открытым направлением на сегодня, люди устали и хотели просто отдохнуть. Мы несем колоссальные невосполнимые потери, - рассказала Валентина Куклина.

Многих беспокоило то, что заранее купленные билеты «сгорят». Валентина сообщила, что обмен или возврат билетов до Москвы возможен, однако все зависит от тарифа авиакомпании. Однако с перелетами в Турцию так сделать не получится: отмена авиасообщения - не причина для возврата денежных средств.

- К большому сожалению, от правительства поддержка минимальная, поэтому вся эта ситуация ещё больше усугубит положение туроператоров и турагентов. Альтернатив Турции по цене на сегодня нет. Из открытых туристических направлений сейчас только Куба, Мальдивы, Сейшелы, Эмираты и Сербия. А это уже абсолютно другое ценообразование, - рассказала руководитель турфирмы.

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