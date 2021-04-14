В рамках празднования Дня космонавтики и 60-летия со дня полета Юрия Гагарина в космос преподаватели профессионального образовательного учреждения № 23 ФСИН России провели для обучающихся в сыктывкарских ИК-1 и ИК-25 ряд мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Коми.

Так, среди осужденных групп профессионального обучения был организован конкурс рисунков и поделок на космическую тематику. Обучающиеся приняли активное участие в творческом соревновании и украсили стены учреждения яркими плакатами с изображением Юрия Гагарина, космоса, планет, звезд и ракет.

Особенно удивили осужденные ИК-1, обучающиеся в группе «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом». Вместо ватмана и фломастеров они взяли в руки электроды, «болгарку» и куски металлических труб. В результате упорной творческой работы изготовлен символ Дня космонавтики – копия легендарной советской ракеты «Восток-1», на которой в космос впервые отправился человек. Макет получился около метра в высоту и весом примерно 4 кг.

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