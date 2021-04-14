Поддержка многодетных семей России будет расширена

Для многодетных семей расширят возможность получения компенсации в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Такой правительственный законопроект приняла во втором чтении Госдума.

Документ направлен на поддержку семей, в которых воспитываются трое и более детей, объяснил спикер ГД Вячеслав Володин. Об этом пишет «Российская Газета».

Отметим, что многодетные семьи получают сегодня от государства более миллиона рублей, которые они могут направить на решение жилищного вопроса. Во-первых, это материнский капитал, который в нынешнем году составляет 639 тыс. 431 руб., а во-вторых - 450 тыс. руб., которыми можно погасить ипотеку при рождении третьего ребенка.

Речь в документе идет о софинансировании таких кредитов в размере 450 тыс. рублей. Программа действует с сентября 2019 года и рассчитана на семьи, в которых с 1 января указанного года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети.

Сейчас помощь распространяется на случаи, когда целью кредитного договора является приобретение жилого помещения, в том числе объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или земельного участка, предоставляемого для этих целей, либо приобретение жилого помещения по договору долевого участия.

на покупку земли для ведения личного подсобного хозяйства или садоводства;

строительство объекта ИЖС;

приобретение такого объекта в случае, если стройка не завершена;

уплату паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива;

оплату неотделимых улучшений или ремонта этих объектов;

уплату страховых взносов по договорам их страхования.

В целом это важное решение, учитывая, что недостроенный дом стоит значительно дешевле, чем готовый «под ключ», уточнил Вячеслав Володин.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования, однако будет иметь и обратную силу.

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