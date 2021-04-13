Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Благотворительность Конкурсы Лунный посевной календарь 2021 Куда пойти учиться? Мамам на заметку
Главная
Новости
Российские аптеки отказываются торговать популярным успокоительным

Российские аптеки отказываются торговать популярным успокоительным

13 апреля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 12+
Российские аптеки отказываются торговать популярным успокоительным pixabay.com
Он входит в Конвенцию ООН о психотропных веществах

Аптечные сети не хотят больше заниматься продажами успокоительного средства феназепам (международное непатентованное наименование – бромдигидрохлорфенилбензодиазепин). Об этом «Ведомостям» рассказал источник в одной из крупнейших сетей страны.

По его словам, это связано с тем, что в марте 2021 г. Минздрав ужесточил правила его продажи и выполнить новые требования сети не могут. В частности, министерство отнесло препарат к сильнодействующим и ввело на него предметно-количественный учет. Это означает, что в любой момент в аптеку может прийти проверка со стороны контролирующих органов и сверить число реализованных упаковок и рецептов, которые фармацевты забрали у покупателей, объясняет гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Но основная проблема связана не с этим. Вслед за новыми правилами Минздрав выпустил разъяснения к ним, в которых указывает, что бромдигидрохлорфенилбензодиазепин входит в Конвенцию ООН о психотропных веществах, напоминает Виктория Преснякова, директор СРО «Ассоциация независимых аптек» (по собственным данным, объединяет 151 компанию). Для реализации таких препаратов сети должны иметь отдельную лицензию, а у большинства компаний ее нет, объясняет она. Поэтому сети и стали оформлять возврат на феназепам и отказываться от закупок новых партий. При этом не все дистрибуторы оказались готовы принять назад проданные партии, отмечает источник «Ведомостей» в одной из региональных аптечных сетей. По его словам, один из крупнейших поставщиков «Катрен» разослал своим контрагентам письмо (копия есть у «Ведомостей»), в котором предупредил, ссылаясь все на ту же конвенцию ООН, что из-за отсутствия у компании необходимых для хранения феназепама помещений не может принять товар назад. Другие крупные дистрибуторы – «Протек» и «Пульс» – комментариев не предоставили.

Международные договоры превалируют над национальным законодательством, поэтому положения Конвенции ООН о психотропных веществах действуют и в России. При этом, если местные нормы противоречат международному договору, применяются нормы международного договора, говорит партнер юридической фирмы Eversheds Sutherland Екатерина Тиллинг. Соответственно, при реализации феназепама игроки фармацевтического рынка должны выполнять требования конвенции, распространяющиеся на психотропные вещества, пояснят Тиллинг.

В результате сети оказались в ситуации, когда они не могут ни продать препарат, ни вернуть его упаковки.

- Часть объемов феназепама мы возвращаем поставщикам, часть списываем – это касается аптек, где феназепам остался в незначительных объемах, – рассказал «Ведомостям» гендиректор «Риглы» Александр Филиппов. Некоторая часть запасов этого препарата направляется также в аптеки «Ригла», которые имеют право на реализацию препаратов предметно-количественного учета, добавил Филиппов.

По данным Шуляка, лицензия на торговлю наркотическими средствами и психотропными веществами есть не более чем у 10% всех аптек в стране. Для ее получения необходимо арендовать отдельное помещение, снабдив его специальным оборудованием, в частности установить сигнализацию и встать на охрану в Росгвардии. При этом зачастую прибыль от реализации наркотических и психотропных препаратов не оправдывает таких вложений, говорит Шуляк. Он считает, что компании, у которых сейчас нет такой лицензии, просто откажутся от реализации феназепама и он останется доступным лишь в ограниченном количестве аптек. Шуляк также напоминает, что феназепам является хорошо известным и часто назначаемым специалистами препаратом, поэтому ограничение его доступности может вызвать беспокойство среди врачебного и пациентского сообществ.

После вступления 22 марта в силу новых требований компания «Валента фарм» – производитель феназепама – не получала новых заказов на его поставку, рассказал «Ведомостям» представитель компании. По его словам, раньше препарат можно было купить по рецепту в более чем 70% аптек России. Теперь, по оценочным данным, не более 5% аптек, соответствующих специальным требованиям, могут осуществлять хранение и реализацию препарата. В ряде населенных пунктов таких аптек нет вообще, в крупных городах – несколько аптек на город, жалуется представитель компании. Заказать препарат онлайн также нельзя из-за запрета на дистанционную торговлю рецептурными лекарствами. Многие дистрибуторы и логистические центры тоже не имеют технической базы для дальнейшей реализации препарата, поэтому в части регионов препарат может быть недоступен.

По данным DSM Group, в 2020 г. феназепам был продан в количестве 926,8 млн упаковок на сумму чуть более 1 млрд руб.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram

КОММЕНТИРОВАТЬ
Закон Здоровье Экономика

Читайте также: Подъемные для медиков в Коми планируют поднять в пять раз

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Возле школы в Сыктывкаре появится памятник жертвам чернобыльской катастрофы Посмотреть все

Редакция рекомендует

03 апреля
Весенние прогулки и улыбки: 5 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
03 апреля
Чем полезен смех и как развить в себе чувство юмора? «Авторская колонка» с сыктывкарским психологом Артемом Краевским Читать
02 апреля
Тест для сыктывкарцев: чему вас научил год пандемии коронавируса? Читать
Посмотреть все
вчера Возвращение электричества в дома отключенных должников обойдется в 3 тысячи рублей

Новости России и мира

03 апреля
В правительстве одобрили ужесточение наказания за нарушение ПДД
13 марта
Эксперты рассказали, как сильно подорожает бензин в 2021 году
06 марта
Автоэксперт: новые правила техосмотра могут значительно повысить его стоимость
06 марта
В России предложили ввести новую выплату на детей
01 марта
Россию назвали «горячей точкой» мирового роста цен на продукты
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru