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В Сыктывкаре появится улица Макара Бабикова

В Сыктывкаре появится улица Макара Бабикова

13 апреля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
В Сыктывкаре появится улица Макара Бабикова Фото ОНФ Коми
Память героя будет увековечена

Общественный совет Сыктывкара поддержал предложение активистов Общероссийского народного фронта в Коми о присвоении улицам и общественным территориям города имен Героев Советского Союза, Российской Федерации и прославленных заслуженных земляков.

Благодаря усилиям общественников в Сыктывкаре скоро появится улица Героя Советского Союза Макара Бабикова. Напомним, по инициативе ОНФ Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в феврале 2021 г. принял решение увековечить память участника Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 г. В решении Совета говорится, что память героя будет увековечена в форме присвоения его имени одной из новых улиц города.

- Благодарны за поддержку инициативы. Но эксперты ОНФ в Коми посчитали, что вопрос об увековечении памяти героев и залуженных жителей Сыктывкара и Республики Коми нужно продвигать дальше, в этой патриотической работе необходим системный, планомерный подход на уровне города, в том числе с учетом перспективной жилой застройки. Предложили для увековечения памяти совместными усилиями создать целый список героев и достойных людей. Рады, что и на этот раз Народный фронт был услышан, инициатива поддержана, и теперь эта патриотическая работа найдет свое дальнейшее развитие, - прокомментировала член регионального штаба ОНФ, депутат Госсовета Коми Елена Иванова.

По предложению ОНФ Общественный совет Сыктывкара принял решение подготовить предварительный список Героев Советского Союза и Российской Федерации, а также именитых земляков и уроженцев Республики Коми, чьи имена в дальнейшем могут быть использованы в качестве названий улиц и общественных территорий города Сыктывкара. Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации Сыктывкара было рекомендовано при формировании улично-дорожной сети на территории города названия перспективных улиц и скверов согласовывать с учетом мнения Общественного совета.

- Активисты ОНФ в Коми совместно с другими общественниками муниципалитета уже начали эту работу. Также проведем круглые столы и совещания с участием заинтересованных сторон и жителей для предварительного обсуждения списка героев. Работа по сохранению исторической памяти важна для всех, в первую очередь для будущих поколений, - отметила Иванова.

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