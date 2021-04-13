Фото дня в Сыктывкаре: огненная красавица-сойка

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Фото дня в Сыктывкаре: огненная красавица-сойка13 апреля 2021
@olezhiq_q
@olezhiq_q
- Гуляешь по лесу и вдруг слышишь странный голос птицы, начинаешь искать её глазами на деревьях, а она оказывается в полуметре от тебя и спокойно себе ходит по остаткам снега и что-то ест.В какой-то момент я даже подумал что её можно покормить с руки и хотел подойти поближе, но сойка - птица осторожная, мгновение и она уже на ветке дерева, а потом и вовсе куда-то улетела.
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