Фото дня в Сыктывкаре: огненная красавица-сойка

@olezhiq_q

- Гуляешь по лесу и вдруг слышишь странный голос птицы, начинаешь искать её глазами на деревьях, а она оказывается в полуметре от тебя и спокойно себе ходит по остаткам снега и что-то ест.В какой-то момент я даже подумал что её можно покормить с руки и хотел подойти поближе, но сойка - птица осторожная, мгновение и она уже на ветке дерева, а потом и вовсе куда-то улетела.