Названы девять симптомов самого частого вида рака

Рак кишечника - один из самых распространенных видов этого страшного заболевания. распознать его можно только с помощью анализов, но поводом для проверки у врача могут стать девять симптомов, которые назвали британские медики, передает РИА Новости.

К симптомам данного вида онкологического заболевания относятся, в частности, анемия, необъяснимая усталость, головокружение или одышка, боли в спине и животе.

Также следует насторожиться при диарее или запоре, продолжающихся свыше трех недель, наличии крови в стуле, кровотечении из заднего прохода и ощущении, что кишечник не опорожнился надлежащим образом. На возникновение онкологии указывают, кроме того, резкая потеря веса.

Рак кишечника, по данным Всемирной организации здравоохранения, является одним из самых распространенных видов среди онкологических заболеваний. Большой процент опухолей выявляется на поздних стадиях, что имеет неблагоприятный прогноз для пациентов.

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