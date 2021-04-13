Минздрав намерен включить вакцинацию против коронавируса в национальный календарь профилактических прививок. Это приравняет COVID-19 к кори, столбняку и гепатиту и официально сделает прививку обязательной для людей социально значимых профессий — прежде всего для медиков и педагогов, пишет «Коммерсантъ».

В Ассоциации юристов России обращают внимание, что соответствующие поправки к закону «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» позволит регионам закупать вакцины за счет федерального бюджета. Предполагается, что в 2021 году на закупку вакцин будет выделено более 31 млрд рублей. Специалисты напоминают, что для уверенного контроля и стабилизации эпидситуации охват вакцинацией, по оценке Минздрава, должен составить не менее 60% взрослого населения страны.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила для дальнейшего рассмотрения на заседании кабмина законопроект о внесении прививки от COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок, сообщил зампред Госдумы Александр Жуков. Поправки предлагается внести в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Ранее о том, что документ «в ближайшее время» планируют внести в Думу, заявлял глава Минздрава Михаил Мурашко.

Прививка против коронавируса уже включена в национальный календарь по эпидемиологическим показаниям. Минздрав издал соответствующий приказ в конце декабря прошлого года. Вакцинацию по эпидпоказаниям проводят «при угрозе возникновения эпидемии или вспышки (стихийные бедствия, крупные аварии на водопроводной и канализационной сети), а также в период эпидемии».

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