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Мужчина с автоматом пытался похитить женщину: фоторепортаж с абсурдной вечеринки в Сыктывкаре

Мужчина с автоматом пытался похитить женщину: фоторепортаж с абсурдной вечеринки в Сыктывкаре

13 апреля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Мужчина с автоматом пытался похитить женщину: фоторепортаж с абсурдной вечеринки в Сыктывкаре Фото: Виктор Конюхов
Люди могли переодеться в безумные наряды

В Сыктывкаре в творческом объединении «Портал» прошла абсурдная вечеринка. Журналист портала PG11.ru побывал на мероприятии.

Дресс-кодом на вечеринку должен был стать «сумасшедший» наряд. Но даже если кто-то не приносил своих вещей, в помещении был гардероб, в котором каждый мог преобразить себя.

Как сообщил один из организаторов, гости знали только о том, что это был бы вечер искусств. Однако на самом деле там работали актеры по заранее запланированному сценарию. Началось того, что посетители мероприятия должны были рисовать абстрактные картины, а направляла их актер, которая представлялась любовницей известного художника. 

После обстановка начала накаляться, когда «любовнице» по громкой связи начали поступать угрозы. В определенный момент в помещение ворвался мужчина с автоматом и начал требовать одну из картин, чтобы позже он мог ее продать. Однако у него не получилось этого сделать и он попытался взять в заложницы одну из участниц мероприятия. Но другие посетители смогли ее «отбить». 

После действие перенеслось в Кировский парк, где зрителей ждала вторая часть мероприятия. Сюжет принял такой поворот, что брат «похитителя» хотел извиниится перед художниками и подарить им подарки. Участники мероприятия погуляли по парку, покатались на карусели, получили презенты и вернулись в здание. 

Организаторы отметили, что посетителям все понравилось и будущем они планируют больше подобных мероприятиях. Например, в пятницу состоится вечеринка в стиле пятидесятых. Кстати, у участников получились довольно неплохие работы. 

Мероприятие проводило творческим объединением «Портал», стоимость одного билета составляла 1369 рублей. В стоимость входили напитки и прочие презенты. Принять участие в мероприятии мог любой сыктывкарец, однако количество мест было ограничено всего до 10 человек.

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Комментарии 1

36 минут назад Хвост
Чем ближе крах, тем больше абсурда. Последние годы Рос.Империи все эти вести напоминают. А ещё рукотворный дефицит и талоны предшествовашие развалу СССР.
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