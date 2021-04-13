Для многих аллергиков весна – это болезненный период. Именно в это время года начинается цветение деревьев и растений, опасных для таких людей. Пыльца приводит к обострению бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких и поллиноза. Днако эксперты уверены – пандемия коронавируса облегчит этот период – все благодаря маскам.

– Маска задерживает пыльцу. Если у вас есть проблемы с поллинозом, риск аллергических реакций на пыльцу, то маска вам поможет в большей степени справиться именно с аллергическим компонентом, – заявил KP.RU кандидат медицинских наук Владимир Бекетов.

При этом врач-пульмонолог отметил, нельзя уверенно утверждать, что температура, влажность, инсоляция и пыльца могут приводить к увеличению или снижению заболеваемости ковидом. Эксперт также рекомендовал проводить гигиену полости носа, горла и рта, что тоже улучшает сопротивляемость инфекционным и аллергическим агентам в период пыления растений. Очень также важны своевременная диагностика, обращение к врачам, прививка от пневмококка и от коронавируса и соблюдение респираторного этикета.

– Выполняя эти правила, вы, что называется, убиваете одним ударом нескольких зайцев, защищаетесь и от упомянутых заболеваний, и от ковида, – подчеркнул доктор Владимир Бекетов, пишет «РГ».

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