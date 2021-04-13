В Сыктывкаре при поддержке партии «Новые люди» появится автобусная остановка с Wi-Fi и USB

12 апреля в Сыктывкаре состоялся заключительный этап проекта «Марафон идей», который запустила партия «Новые люди». Из 153 заявок в Коми жюри выбрало семь финалистов и трех победителей конкурса. Авторы лучших проектов получили денежные призы на реализацию своих идей по улучшению городской среды и сферы образования на общую сумму 300 000 рублей.

О проекте

12 февраля партия «Новые люди» запустила конкурс «Марафон идей». Чтобы принять участие, любой желающий должен был предложить идею, как улучшить жизнь своего города, района или всей страны. Отбор проходил до 12 марта, и за это время поступило 15 327 заявок из 65 регионов России.

Жители Республики Коми прислали на конкурс 153 заявки. В финал прошло семь человек. 12 апреля состоялось подведение итогов конкурса и презентация самых интересных инициатив. Какие проекты будут реализованы в Коми, и кто получит финансирование на реализацию своих идей, решало жюри. В него вошли: секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Евгений Котов, общественный деятель Никита Пономарёв и эксперт в области маркетинга Илья Попов.

- В нашей стране много неравнодушных людей, которые готовы взять на себя ответственность, сделать лучше жизнь в своем городе. Они предлагают умные решения в сфере ЖКХ, образования и здравоохранения, экологии и развития городов. Мы выбрали лучшие идеи и поможем их реализовать, - рассказал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Об участниках

Во время приема заявок на участие жители Коми отправляли разные проекты, но большинство инициатив были направлены на обустройство своих населенных пунктов. Также конкурсанты прислали много предложений по улучшению качества дорог. Основная часть участников - это молодежь, которым важно создать хорошие условия для жизни в нашем регионе.

В финал «Марафона идей» в Республике Коми вышли:

● Проект «Новая дорога по маршруту Сыктывкар-Усть-Кулом» Кочановой Гликерии

Цель проекта отремонтировать дорогу по маршруту Сыктывкар-Усть-Кулом.

● Проект «Один хороший человек» Стрекалова Василия

Цель проекта - наладить отношения между жителями многоквартирных домов, управляющими компаниями и администрацией города, чтобы улучшить жилищные условия. Собрать активистов в каждом дворе, которые будут благоустраивать район.

● Проект «Педагоги для Ираеля» Захаровой Жанны

Из-за нехватки в районе учителей по физике, химии, биологии школьники получают недостаточно знаний по этим предметам. Поэтому главная цель проекта - привлечь педагогов в Ираель за счет предоставления комфортных условий труда. В частности, им не хватает ноутбука и методических материалов.



● Проект «Молодежный клуб» Краснояровой Татьяны

Чтобы молодое поколение могло творчески развиваться, им необходима площадка, где будут проходить мероприятия и семинары.

● Проект «Блог о проблемах» Поздеевой Лады

Цель проекта - начать съемку видеоблога о насущных проблемах Сыктывкара, чтобы поднять и осветить важные проблемы, которым стоит уделить внимание.

● Проект «Всегда на связи» Самар Екатерины

Цель проекта - установить на остановках и в транспорте USB-разъемы, чтобы у людей появилась возможность подзарядить телефон или воспользоваться WI-FI в общественном месте. Со временем Сыктывкар станет современным городом, удобным для жизни людей.



● Проект «Законы от людей» Семко Ярослава

Задача проекта - создать интернет-площадку, чтобы люди вносили свои предложения по изменению законодательства.



Жюри решило, что денежный приз получат следующие проекты:

- «Всегда на связи» - автор Екатерина Самар - 150 000 рублей

- «Молодежный клуб» - автор Красноярова Татьяна - 100 000 рублей

- «Педагоги для Ираеля» - автор Захарова Жанна - 50 000 рублей.

О победителях

Корреспонедент портала PG11.ru пообщался с победителями и узнал у них, почему они решили реализовывать именно эти проекты и что планируют делать в будущем.

- Цель моего проекта - привлечь педагогов, так как в поселке Ираёль просто-напросто не хватает преподавателей. А из-за того, что дети не получают нужного образования, семьи уезжают, и поселок вымирает. Для меня это важная проблема, потому что мои брат и сестра сейчас учатся в ираельской школе, и они не могут получить нужные им знания. Большую часть предметов преподают онлайн. Поэтому на приз, который я получила, я планирую повысить качество образования в местной школе. Приобрету необходимые учебники и ноутбук для занятий, - рассказала Жанна Захарова

Жанна Захарова

- Цель моего проекта - открыть молодежный клуб в селе Кослан. Многие люди моего района уезжают, потому что одна из главных проблем в селе в том, что там нечего делать. Поэтому я сама решила попробовать изменить ситуацию. Я уже договорилась с библиотекой, так как там работала, мою идею они поддержали сразу. Мероприятия в клубе будут разные, хочу затронуть всё: спорт, культуру, политику, проводить квесты и многое другое. Планирую начать реализовывать свою идею в ближайшее время, - отметила Татьяна Красноярова.

Татьяна Красноярова

- Я состою студенческом педагогическом отряде «Пазл». На одном мероприятии познакомилась с ребятами и узнала от них о «Новых людях» и марафоне. Я живу в Эжве, но очень много времени провожу в Сыктывкаре. И у меня часто случается так, что просто не хватает зарядки на телефоне. Поэтому я подумала, что будет здорово обустроить остановки, чтобы они стали комфортным местом. И оснастить их WI-FI и USB-разъемами, чтобы ожидающие автобус могли подзарядить телефон. Выигранный приз позволит мне создать тестовую остановку! Теперь осталось только решить, где именно она будет. А партия «Новые люди» поможет ее создать, - рассказала Екатерина Самар.

Екатерина Самар

После награждения секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Республике Коми Евгений Котов отметил, что благодаря конкурсу «Марафон идей» сформирован стратегический запас - фонд инициатив. Кроме того, он рассказал про проекты, которые не победили.

- Мы передаем их в комитеты партии. Затем проанализируем и внесем их в нашу программу. Часть идей войдет в программы наших «одномандатников» на выборах в Госдуму. Другая - станет основой для кандидатов в депутаты региональных заксобраний и муниципальных советов. Ни одна идея не пропадет, - подытожил Евгений Котов.

Благодаря «Марафону идей» партия «Новые люди» увидела настоящую картину происходящего в регионе. Евгений Котов отметил, что ни один социальный опрос не дал бы такого результат, как это мероприятие.

- Мы изначально рассчитывали на отклик большого количества увлеченных неравнодушных людей. Так и получилось! Люди хотят заниматься политикой. В нее приходят новые люди, которые готовы брать на себя ответственность. Мы будем следить за реализацией проектов, которые решили профинансировать и скоро расскажем вам о том, что удалось сделать.

* Подробности об организаторе акции, правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте здесь marafon.newpeople.ru





