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С 1 апреля в России изменился порядок выплат на детей с 3 до 7 лет

С 1 апреля в России изменился порядок выплат на детей с 3 до 7 лет

12 апреля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
С 1 апреля в России изменился порядок выплат на детей с 3 до 7 лет pixabay.com
Теперь компенсацию ухаживающим за детьми-инвалидами, не будут учитывать при расчёте среднедушевого дохода семьи

С 1 апреля в России меняется порядок социальных выплат на детей с 3 до 7 лет. Сейчас размер выплаты составляет 50% от суммы прожиточного минимума, установленного в регионе. Указ о ранжировании размера социального пособия подписан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 10 марта текущего года, передает media73.ru.

Семьи, которые уже получают ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет, смогут подать заявление на начисление ее в новом размере. Если размер социальной выплаты будет увеличен, семья получит перерасчет за первый квартал 2021 года.

По новым правилам, вступающим в силу 1 апреля, среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточного минимума, установленного в регионе, на дату обращения семьи за выплатой. Социальная помощь начисляется одному из родителей. Если детей в возрасте от 3 до 7 лет в семье несколько, выплата осуществляется на каждого, до достижения восьмилетнего возраста.

Малообеспеченными считаются семьи, в которых среднедушевой доход менее 10 642 рубля на человека. С 1 апреля 2021 года ее размер будет зависеть от доходов и имущественной обеспеченности семьи и может составлять 50, 75 или 100 процентов областного прожиточного минимума для детей. Для нашего региона это 5 458,50, 8 187,75 и 10 917 рублей соответственно.

Расширен список тех, кто вправе рассчитывать на эту меру поддержки:

  • семьи с детьми до 23 лет (если есть дети-студенты, которые обучаются на очном отделении, не состоят в браке);
  • семьи, воспитывающие детей, находящихся под опекой;
  • семьи с детьми-инвалидами.

Теперь компенсационную выплату, назначаемую ухаживающим за детьми-инвалидами, не будут учитывать при расчёте среднедушевого дохода семьи.

Впервые будет учтён критерий имущественной обеспеченности. Семьи смогут претендовать на пособия на детей 3-7 лет, даже если имеют одновременно в собственности квартиру или несколько квартир (но не более 24 кв.м. на человека).

При этом не учитываются:

  • доли в квартире, которые составляют одну треть доли и менее;
  • квартиры, полученные многодетными, как мера соцподдержки;
  • жилой дом или несколько домов (не более 40 кв.м. на человека);
  • нежилое помещение;
  • дача;
  • земельный участок (общей площадью не более 25 соток – в черте города и не более 1 га – в сельской местности);
  • земельные участки, полученные многодетными в качестве меры соцподдержки и дальневосточные гектары;
  • гараж или машиноместо; можно иметь два гаража, если семья многодетная или в семье есть инвалид.
  • автомобиль (не старше пяти лет и мощностью не более 250 л.с.); два автомобиля вправе иметь многодетная семья, семья с инвалидом или вторая машина получена, как мера соцподдержки. Новый автомобиль (младше пяти лет) и мощный (больше 250 л.с.) допустим семьям, воспитывающим четверо и более детей, и это, как правило, микроавтобус с более пятью посадочными местами;
  • мотоцикл, допускается два мотоцикла семьям многодетным, с инвалидом или второй двухколесный транспорт достался, как мера соцподдержки;
  • самоходная техника. Это может быть трактор, комбайн и прочая сельхозтехника младше пяти лет. Не учитывается при определении нуждаемости самоходная техника старше пяти лет;
  • моторная лодка или катер;
  • сбережения на банковских картах.

Начнет действовать еще одно новшество – «правило нулевого дохода». Если родители не работают, не встают на учет службы занятости и не получают иных доходов, то пособие на ребенка им назначат только при наличии объективных причин, например, декрет и отпуск по уходу за ребенком, уход за инвалидом или человеком старше 80 лет, очное обучение в вузе, срочная служба в армии, длительное лечение, официальная безработица и другие причины. Для применения правила «нулевого дохода» в общей сложности такие периоды должны составлять более 10 месяцев. При назначении пособия будет учитываться, пыталась ли семья в течение года выйти из трудной жизненной ситуации или нет.

Желающим оформить социальную выплату на ребенка нужно лично предоставить заявление в отделение соцзащиты по месту жительства, также можно заполнить заявление на портале Госуслуг или через МФЦ.

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