Медведица Пужа, которую спасли в Коми, пробудилась от зимней спячки

Медведица Пужа родом из Коми вышла из зимней спячки. Об этом сообщили работники центра спасения медвежат-сирот, где она проходит реабилитацию с мая 2020 года.

Пробуждение животного засняли на видео работники. На кадрах видно, как Пужа еще робко пытается освоиться после долго сна: она украдкой выглядывает из-за деревьев, удивленно все осматривает и пытается причесаться, пишет «КП Коми».

- У Пужи все, как и у ее сородичей в природе – молодая медведица до сих пор находится в берлоге, изредка выглядывая, но, не отходя от нее. Два дня назад была хорошая солнечная погода, и Пужа несколько раз появилась из своего зимнего укрытия, - рассказали в центре.

Работники центра оценивают состояние Пужи как отличное. Скоро, говорят они, медведица сможет вернуться в родные края.

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