Жизнь Сыктывкара в руках горожан: что такое общественные слушания и как это работает

Почти все сыктывкарцы слышали о том, что в городе регулярно проводятся общественные слушания, однако немногие знают, что они из себя представляют. Портал PG11.ru собрал для вас подробную информацию о том, что такое общественные слушания и как жители Сыктывкара могут повлиять на жизнь города.

Публичные слушания и общественные обсуждения - форма участия населения в осуществлении местного самоуправления. Они проводятся в целях:

выявления общественного мнения по теме и вопросам, выносимым на публичные слушания;

подготовки предложений и рекомендаций по обсуждаемой проблеме;

оказания влияния общественности на принятие решений, которые принимают органы самоуправления по вопросам, которые выносят на публичные слушания.

Что обязательно выносят на обсуждения горожан

проект устава муниципального образования, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;

проект бюджета городского округа и отчет о его исполнении;

проекты планов и программ развития городского округа;

проекты правил землепользования и застройки;

проекты планировки территорий и проекты межевания территорий;

вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства;

вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства;

реконструкции объектов капитального строительства;

вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

вопросы о преобразовании городского округа;

проекты генеральных планов городского округа и других поселений, в том числе по внесению в них изменений;

проекты застройки квартала, микрорайона и части элементов планировочной структуры застроенных территорий.

Как вынести проблему на обсуждение?

Публичные слушания проводятся по инициативе жителей Сыктывкара в количестве не менее 100 человек, которые обладают активным избирательным правом. Заявление о проведении слушаний подается инициативной группой в Совет Сыктывкара. В документе о необходимости проведения публичных слушаний должны быть указаны:

тема публичных слушаний с обоснованием необходимости их проведения;

фамилия, имя, отчество, дата рождения и адрес места жительства граждан, инициирующих проведение публичных слушаний, или наименование партии, профсоюза, общественного объединения, организации, предприятия, учреждения с приложением;

протоколы собрания жителей или представителей соответствующей организации или общественного объединения, на котором было принято решение о создании инициативной группы граждан по проведению публичных слушаний;

предполагаемый состав участников публичных слушаний.



К обращению прикладываются информационные, аналитические материалы, относящиеся к теме публичных слушаний.

Участники публичных слушаний могут

знакомиться с материалами по теме обсуждения;

представлять письменные замечания, выводы и предложения по теме обсуждения. В протоколе слушаний в обязательном порядке должны быть отражены позиции и мнения участников слушаний по каждому из обсуждаемых вопросов.

участники вправе задать вопросы и выступать по существу рассматриваемого вопроса.

Протокол проведения слушаний передается в Совет муниципального образования для принятия решения по результатам мероприятия.

Когда ближайшие слушания?

Администрация Сыктывкара сообщает, что 16 апреля 2021 года в 15.00 по адресу улица Бабушкина, 22 в кабинете 317 состоятся публичные слушания по проекту изменений в Уставе Сыктывкара.

Узнать дату и результаты слушаний можно здесь.

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