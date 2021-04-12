Она буквально воткнулась в корпус внедорожника
В Коми на машину приземлилась тарелка12 апреля 2021
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На прошедших выходных в Ухте произошло весьма необычное ЧП: на авто, припаркованное во дворе жилого дома прилетела спутниковая тарелка. Об этом жители города сообщили в соцсетях.
На фото видно, что тарелка буквально воткнулась в корпус внедорожника. Известно, что на место прибыли сотрудники полиции, которые опросили очевидцев. Впрочем, обошлось без жертв, если не считать повреждения авто. По данному факту начато разбирательство. Причиной, судя по всему, оказался мощный ветер.
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12 апреля 2021, 13:00
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