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Эксперты рассказали, как часто россияне работают в выходные

Эксперты рассказали, как часто россияне работают в выходные

12 апреля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Эксперты рассказали, как часто россияне работают в выходные pixabay.com
В 2020 году абсолютными лидерами по переработкам, конечно, стали врачи

Почти 60% россиян приходится регулярно работать в выходные, при этом почти половина против такой практики. 42% сотрудников выступают против работы сверхурочно, сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследования сервиса «Зарплата.ру».

58% респондентов приходится делать это регулярно: каждый второй россиянин трудится вечерами и ночами, по крайней мере, несколько раз в месяц, а каждый третий как минимум раз в месяц вынужден работать в выходные.

При этом 31% работают в выходные и праздничные ради карьерных перспектив, 26% - по необходимости (собственный бизнес), 22% - ради дополнительного заработка, 11% – из-за боязни потерять работу, а еще 3% признались, что не знают, как тратить свободное время иначе. При этом только 12% получают компенсации за сверхурочную работу, говорят данные международных рекрутинговых агентств.

Чаще всего перерабатывают сотрудники сферы услуг (таксисты, курьеры) – 24% и медиа (журналисты, продюсеры) – 19% в Москве и Московской области, транспорта (водители, 18%) в Санкт-Петербурге, 15% учителей в Екатеринбурге и Казани.

В 2020 году абсолютными лидерами по переработкам, конечно, стали врачи. Только 4% российских работников совсем не трудятся в вечернее и ночное время, а 21% — в выходные дни.

По закону работодатель обязан компенсировать сотруднику работу в выходной или праздничный день повышенной оплатой или дополнительным днем отдыха – по выбору. А сотрудникам с ненормированным рабочим днем полагается дополнительный оплачиваемый отпуск не менее чем на три дня.

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Работа

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