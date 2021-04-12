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В России запретят отбирать у должников домашних животных

В России запретят отбирать у должников домашних животных

12 апреля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 6+
В России запретят отбирать у должников домашних животных ru.mypetandi.com
В этих целях вносится изменение в статью 446 Гражданского процессуального кодекса

Законопроект, запрещающий изымать животных за долги, прошел второе чтение в Государственной Думе. Как сообщает законодательный орган, председатель ГД Вячеслав Володин подчеркивал, что изымать домашних животных негуманно.

В феврале один из авторов законопроекта председатель Комитета Павел Крашенинников сообщил, что предлагается запретить изымать по исполнительным документам у граждан-должников их домашних животных, которые не используются в предпринимательской деятельности.

В результате существующей практики изъятия домашних животных у владельцев-должников негативные последствия наступают как для граждан, которые в большинстве случаев считают домашних животных членами своей семьи, так и для самих животных.

Законопроектом предлагается запретить изымать по исполнительным документам у граждан-должников их домашних животных. В этих целях вносится изменение в статью 446 Гражданского процессуального кодекса.

В действующей редакции ст. 446 ГПК содержится перечень сельскохозяйственных животных, на которых нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. Законопроект дополняет этот перечень указанием на домашних животных, которые не используются в предпринимательской деятельности. Понятие «домашние животные» определено положениями Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

П.Крашенинников отметил, что предлагаемые изменения будут способствовать более гуманному отношению к домашним животным, обеспечению надлежащих условий их содержания и эмоциональному благополучию их владельцев.

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Животные Закон

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