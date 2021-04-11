В России изменились правила пользования маткапиталом

Министерство труда и социальной защиты России внесло изменения в правила использования материнского капитала, скорректировав порядок отзыва средств маткапитала с накопительной части пенсии. Приказ Минтруда опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

- Женщины до дня назначения накопительной пенсии вправе отказаться от использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала и дохода от их инвестирования на формирование накопительной пенсии, - говорится в приказе Минтруда.

Уточняется, что женщина в течение шести месяцев вправе подать заявление о перенаправлении средств маткапитала после их отзыва на счет в Пенсионном фонде России (ПФР). Этот срок может быть продлен еще на шесть месяцев при подаче соответствующего заявления в ПФР, говорится в приказе Минтруда.

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