Названа главная опасность при замене зимней резины на летнюю

Автомобилистам следует быть очень внимательными при замене зимней резины на летнюю. Какие шины могут взорваться посреди дороги, а на каких ездить безопасно, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, пишет РИА Новости.

Середина весны в России ‒ время массового "переобувания" автомобилей на летнюю резину. В теплое время года скорости движения выше, и из соображений безопасности к шинам нужно предъявлять особенно строгие требования. Перед установкой каждую покрышку нужно внимательно осмотреть, отметил Антон Шапарин.

Он объяснил, на какие возможные дефекты нужно обратить внимание.

- Резину перед установкой вы оцениваете визуально. Вы смотрите на наличие трещин, их видно снаружи невооруженным взглядом. Во-вторых, вы смотрите на остаток протектора. Если резина откровенно "лысая", то лучше ее не ставить, – предупредил эксперт.

Это касается не только тех покрышек, у которых протектор стерся по всей ширине. Если у автомобиля проблемы со сходом-развалом, то правая или левая часть покрышки будет "съедена" больше, чем другая, такую резину устанавливать также не стоит, добавил Антон Шапарин.

По его словам, "лысую" резину следует заменить, а не пытаться восстанавливать протектор ‒ это опасно.

- Покрышки не подлежат восстановлению. Если на них нарезают новые бороздки и углубляют таким образом протектор, то сильно ухудшается надежность покрышки. У нее может после малейшего удара о неровность дороги образоваться грыжа, или она может взорваться, – предостерег эксперт.

Антон Шапарин рекомендовал тем, кто хочет сэкономить, присмотреться к бывшей в употреблении резине ‒ это, по его словам, более безопасный вариант, чем восстановленные покрышки.

Есть достаточно много компаний, продолжил эксперт, которые продают бывшие в употреблении шины с небольшим износом. Естественно, что приобретая их, нужно очень тщательно проверять качество.

- Перед покупкой нужно отсмотреть каждую покрышку на наличие повреждений, на наличие трещин и так далее. Лучше поставить такую резину на свой автомобиль в той компании, которая вам ее продала, так вы получите дополнительную гарантию, – посоветовал Антон Шапарин в интервью радио Sputnik.

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