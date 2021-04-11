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Большой брат: как запретить смартфону подслушивать

Большой брат: как запретить смартфону подслушивать

11 апреля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 6+
Большой брат: как запретить смартфону подслушивать pixabay.com
Приложение может следить за вами, чтобы ваши данные и продавать

Современные смартфоны могут «слушать» своих владельцев без их ведома, причем хозяева устройств сами дают им такую возможность, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин, пишет РИА Новости.

Записывать голосовые данные для последующего анализа и передачи третьим лицам могут некоторые установленные на смартфоне приложения, а заинтересованы в получении подобной информации в первую очередь рекламодатели, объяснил эксперт. По его словам, приложение может следить за вами, чтобы ваши данные и продавать.

- Не просто собирать, а именно продавать. У нас часто происходит, что вы взяли кредит в одном банке, а вам сразу звонит другой банк и предлагает другой кредит. Продажа данных – это уже банальная тема, – полагает Сергей Вакулин.

Он уточнил, что доступ к микрофону таким приложениям дает сам владелец устройства ‒ во время их установки на смартфон. После этого, по словам эксперта, микрофон может включаться уже без вашего ведома, причем смартфон сможет «слушать» вас даже в заблокированном состоянии.

- Если есть доступ, то приложение может в любое удобное для него время включить микрофон и собирать информацию, – уверен Сергей Вакулин.

Он объяснил, что защититься от подслушивания можно, ограничив число приложений с доступом к микрофону.

А для особо важных переговоров специалист посоветовал приобрести самый простой кнопочный телефон без возможности подключения к современным сетям связи. Кнопочный телефон очень трудно прослушать, поскольку он не подключается к сетям 3G, LTE и так далее, пояснил в интервью радио Sputnik эксперт по информационной и компьютерной безопасности.

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