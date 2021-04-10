Фото дня в Сыктывкаре: милый поползень

@olezhiq_q

- Поползень — многочисленный представитель отряда воробьиных. Эта яркая, шумная птица, обитающая в лесах cеверного полушария, наиболее известна как искусный древолаз.Птицу так назвали потому что она ползает по стволу, а не летает с ветки на ветку.

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Есть у этих пернатых и другие имена:

"Ямщик" - Из-за громкого свиста, напоминающего свист погонщика лошадей.

"Волчок" - Из-за манеры птицы крутиться вокруг своей оси.

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