Фото дня в Сыктывкаре: милый поползень

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Фото дня в Сыктывкаре: милый поползень10 апреля 2021
@olezhiq_q
@olezhiq_q
- Поползень — многочисленный представитель отряда воробьиных. Эта яркая, шумная птица, обитающая в лесах cеверного полушария, наиболее известна как искусный древолаз.Птицу так назвали потому что она ползает по стволу, а не летает с ветки на ветку.
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Есть у этих пернатых и другие имена:
"Ямщик" - Из-за громкого свиста, напоминающего свист погонщика лошадей.
"Волчок" - Из-за манеры птицы крутиться вокруг своей оси.
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