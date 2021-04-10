В Сыктывкаре на пешеходном переходе сбили 14-летнюю девочку

В Сыктывкаре сбили несовершеннолетнюю, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

10 апреля около 7.10 водитель 1971 года рождения двигался на автомобиле Renault Duster. При выезде с прилегающей территории от дома №29 по Сысольскому шоссе в направлении улицы Маркова на зеленый сигнал светофора наехал на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому переходу на разрешающий сигнал, слева направо по ходу движении автомашины. Девочка направлялась на автобусную остановку.

В результате ДТП пострадала 14-ти летняя девочка, диагноз: ушиб таза и колена. Не госпитализирована.

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