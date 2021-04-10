Правительство одобрило проект об образовании по творческим профессиям

Правительство России одобрило возможность получения второго высшего образования и продолжения работы по ряду творческих профессий. Об этом сообщают «РИА Новости».

-Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 5 и 83 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», - говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект предусматривает возможность получить второе или последующее высшее образование и продолжить работать по ряду творческих профессий людям, у которых уже есть высшее образование и соответствующие творческие способности.

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