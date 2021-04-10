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Авиасообщение с Турцией могут ограничить из-за пандемии коронавируса

Авиасообщение с Турцией могут ограничить из-за пандемии коронавируса

10 апреля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Авиасообщение с Турцией могут ограничить из-за пандемии коронавируса Фото из архива PG11.ru
В некоторые города все же можно улететь

Оперштаб при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом обсуждает ограничение авиасообщения с Турцией на фоне вспышки заболеваемости в этой стране. Об этом сообщает «Интерфакс». 

- Проходит заседание участников оперштаба с представителями Минтранса, Росавиации и Роспотребнадзора. На повестке один вопрос — меры по ограничению завоза инфекции из Турции. Среди предлагаемых механизмов обсуждается введение ограничений на чартерные и регулярные рейсы в Турцию сроком на месяц, — сказал источник.

Тем не менее, часть рейсов в Стамбул все же сохранится, добавил он.

-Предполагается, что ограничение на полеты не затронет грузо-пассажирские, так называемые вывозные рейсы, — сказал источник.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 8 апреля, в Турции зафиксировано 3,6 млн случаев заражения COVID-19, в том числе 32,9 тыс. – с летальным исходом. 8 апреля число заболевших в стране за день составило 55,9 тыс., это максимум с начала пандемии. Власти ввели в 58 провинциях комендантский час даже в выходные, а в будни покидать дома запрещено с 21:00 до 5:00. В ресторанах разрешена загрузка не более 50%, а с 9 вечера до 5 утра – работа только навынос. С 13 апреля по 12 мая из-за наступления Рамадана предприятия общественного питания не смогут обслуживать посетителей в помещениях и будут работать только навынос, а магазины (кроме продуктовых) будут закрыты.

Как следует из данных интерактивной карты на сайте Минздрава Турции, в курортной провинции Анталья зафиксировано 190 случаев заражения на 100 тыс. населения в неделю, в Мугле на Эгейском побережье – 146 случаев, в Измире – 218. То есть, в провинциях, где больше всего туристов, уровень заболеваемости очень низкий.

Между тем, самый высокий рост заражений зафиксирован в иле Самсун на побережье Черного моря. Это нетуристическое направление, авиасообщения с ним нет, а находится регион на другом конце Турции, вдали от излюбленных провинций путешественников.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг выразила обеспокоенность ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Турции и тем, что российские туристы покупают туда путевки на майские праздники. Попова также сообщила, что положительные тесты на COVID-19 выявляют у 1% россиян, вернувшихся из-за рубежа. С начала года их число составило 25 тыс. человек.

В свою очередь, в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин предупредил о необходимости принятия дополнительных мер для снижения рисков ввоза в Россию новых более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса.

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