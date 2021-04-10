Все российские школы подключат к интернету до конца года

Все российские школы подключат к интернету до конца года10 апреля 2021
Фото из архива PG11.ru
Также станциями обеспечат малонаселенные пункты
Интернет появится во всех российских школах до конца года. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по вопросу подключения российских школ к высокоскоростному интернету. Об этом сообщает «Российская газета».
- До конца 2021 года будут обеспечены интернетом оставшиеся 10 733 школы, - цитирует вице-премьера ТАСС
Ранее Чернышенко сообщил, что в 2021 году установят более тысячи базовых станций для обеспечения интернетом малых населенных пунктов. Кроме того, до конца нынешнего года интернетом обеспечат все социально значимые объекты, в том числе образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления.
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10 апреля 2021, 11:00
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