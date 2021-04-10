Раскрыты схемы обмана водителей при техосмотре

После изменения процедуры техосмотра автомобиля в России появились новые схемы мошенничества. Об этом сообщают «РИА Новости».

С 1 марта в России вступили в силу новые правила техосмотра, согласно которым автомобиль необходимо сфотографировать на пункте ТО до и после процедуры. На снимке при этом должны быть координаты точки, где машина находилась в это время. При этом диагностические карты стали полностью электронные.

Как сообщает Autonews, в последнее время активизировались серые пункты техосмотра, предлагающие получить услугу "удаленно". Причем, если одни предлагают заехать на сервис только для фотофиксации, другие "оформляют" онлайн с фальшивым внесением в якобы официальную базу. Еще одна схема — автовладельца просят прислать фотографию чистой машины якобы для предварительной оценки, однако позднее выясняется, что все сводится к схеме с "удаленкой" и фотошопом.

Как объяснил директор столичного ПТО 878 БАМ Олег Рогачев, любые предложения оформить диагностическую карту удаленно говорят о мошенничестве. Кроме того, если цена на услугу выше установленного в регионе тарифа, это должно насторожить.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram