Подробности происшествия устанавливаются
В Сыктывкаре машина «провалилась» в люк10 апреля 2021
Фото очевидца
В Сыктывкаре машина провалилась в люк. Об этом порталу PG11.ru сообщили очевидцы.
Вечером 9 апреля на перекрестке возле торгового центра «Парма» белый Nissan наехал на люк и провалился в него колесом. В одном из пабликов Сыктывкара очевидцы сообщают:
- Администрация, кроме как «бичи» вас никак не назвать! Зато «гаишников» по городу тьма. Там человек под люк провалился, он открылся вместе с ободом, на котором лежит, - сообщил очевидец.
Подробности происшествия устанавливаются.
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10 апреля 2021, 15:00
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