В Сыктывкаре машина провалилась в люк. Об этом порталу PG11.ru сообщили очевидцы.

Вечером 9 апреля на перекрестке возле торгового центра «Парма» белый Nissan наехал на люк и провалился в него колесом. В одном из пабликов Сыктывкара очевидцы сообщают:

- Администрация, кроме как «бичи» вас никак не назвать! Зато «гаишников» по городу тьма. Там человек под люк провалился, он открылся вместе с ободом, на котором лежит, - сообщил очевидец.

Подробности происшествия устанавливаются.

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