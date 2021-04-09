Фото дня от сыктывкарца: мягкие цвета рассвета

@vladmakeenkov

- В то утро на своих фотографиях я очень сильно хотел передать ту красоту, которую видел: тот прекрасный мягкий свет зимнего рассвета, но уже совсем не холодный, а наоборот тёплый, приятный; дым из труб домов, стелющийся над лесом и постепенно превращающийся в длинную волну золотого тумана, яркие блики солнца на снегу, только ещё просыпающуюся деревню; - и всё это нельзя было передать с помощью одного кадра, поэтому я решил сделать панораму, которая даже полностью не влезла в разрешённые размеры инстаграма. И разделил её на 3 снимка в галерее, чтобы вы смогли поближе рассмотреть каждую деталь фотографии.