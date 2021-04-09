Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Благотворительность Конкурсы Лунный посевной календарь 2021 Куда пойти учиться? Мамам на заметку
Главная
Новости
«Неблагоприятная республика»: эксперты оценили качество городской среды в Коми

«Неблагоприятная республика»: эксперты оценили качество городской среды в Коми

09 апреля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 6+
«Неблагоприятная республика»: эксперты оценили качество городской среды в Коми ok-inform.ru
Сыктывкар, как и годом ранее, набрал 180 баллов из 360 возможных

Минстрой России опубликовал результаты Индекса качества городской среды за 2020 год. При составлении рейтинга учитываются 36 критериев, среди которых — качество дорог, безопасность, индекс пешеходной доступности, уровень озеленения, доля освещенных улиц, концентрация объектов культурного наследия, доступность остановок транспорта, разнообразие жилой застройки. Максимум можно было набрать 360 баллов, пишет БНК.

В итоговый рейтинг вошли 1116 городов, в том числе 10 городов из Коми. Все они, кроме Сыктывкара, улучшили показатели по сравнению с 2019 годом. В число городов с благоприятной городской средой снова попали Воркута, которая получила 201 балл (на 15 больше, чем было в 2019-м), Ухта (194 балла, +7 балла) и Вуктыл (190 баллов, +1 балл).

Столица Коми, как и годом ранее, набрала 180 баллов. За год снизилась оценка таких показателей, как улично-дорожная сеть (с 34 до 33 балла), общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства (с 26 до 25). Но улучшились значения по социально-досуговой инфраструктуре и прилегающим пространствам (с 37 до 38) и по общегородскому пространству (с 37 до 38). Никак за год не изменились оценки по жилью (29 баллов) и озеленению (19 баллов).

К городам с неблагоприятной городской средой до сих пор относятся Усинск, (180 баллов, +5 баллов за год), Инта (180 баллов, +1 балл), Печора (173 балла, +9 баллов), Сосногорск (171 балл, +7 баллов), Микунь (164 балла, +11 баллов) и Емва (162 балла, +13 баллов).

Как сообщает Минстрой, в целом по России комфортная городская среда была зафиксирована в каждом третьем городе. А среднее значение Индекса качества городской среды по стране за 2020 год составило 177 баллов. «Хотя предыдущий год был непростым, большинству субъектов удалось достичь хороших результатов. В немалом числе регионов мы видим работу по синхронизации национальных проектов, которая приносит отличный результат. Также можно отметить и готовность к переходу в «цифровую среду» — наши города готовы работать с онлайн-сервисами, социальными сетями, чтобы стать более открытыми для своих жителей и туристов», — заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram

КОММЕНТИРОВАТЬ
Благоустройство

Читайте также: Россиян предупредили о подорожании молока на 10-15%

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

Возле школы в Сыктывкаре появится памятник жертвам чернобыльской катастрофы Посмотреть все

Редакция рекомендует

03 апреля
Весенние прогулки и улыбки: 5 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
03 апреля
Чем полезен смех и как развить в себе чувство юмора? «Авторская колонка» с сыктывкарским психологом Артемом Краевским Читать
02 апреля
Тест для сыктывкарцев: чему вас научил год пандемии коронавируса? Читать
Посмотреть все

Новости России и мира

03 апреля
В правительстве одобрили ужесточение наказания за нарушение ПДД
13 марта
Эксперты рассказали, как сильно подорожает бензин в 2021 году
06 марта
Автоэксперт: новые правила техосмотра могут значительно повысить его стоимость
06 марта
В России предложили ввести новую выплату на детей
01 марта
Россию назвали «горячей точкой» мирового роста цен на продукты
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru