«Неблагоприятная республика»: эксперты оценили качество городской среды в Коми

Минстрой России опубликовал результаты Индекса качества городской среды за 2020 год. При составлении рейтинга учитываются 36 критериев, среди которых — качество дорог, безопасность, индекс пешеходной доступности, уровень озеленения, доля освещенных улиц, концентрация объектов культурного наследия, доступность остановок транспорта, разнообразие жилой застройки. Максимум можно было набрать 360 баллов, пишет БНК.

В итоговый рейтинг вошли 1116 городов, в том числе 10 городов из Коми. Все они, кроме Сыктывкара, улучшили показатели по сравнению с 2019 годом. В число городов с благоприятной городской средой снова попали Воркута, которая получила 201 балл (на 15 больше, чем было в 2019-м), Ухта (194 балла, +7 балла) и Вуктыл (190 баллов, +1 балл).

Столица Коми, как и годом ранее, набрала 180 баллов. За год снизилась оценка таких показателей, как улично-дорожная сеть (с 34 до 33 балла), общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства (с 26 до 25). Но улучшились значения по социально-досуговой инфраструктуре и прилегающим пространствам (с 37 до 38) и по общегородскому пространству (с 37 до 38). Никак за год не изменились оценки по жилью (29 баллов) и озеленению (19 баллов).

К городам с неблагоприятной городской средой до сих пор относятся Усинск, (180 баллов, +5 баллов за год), Инта (180 баллов, +1 балл), Печора (173 балла, +9 баллов), Сосногорск (171 балл, +7 баллов), Микунь (164 балла, +11 баллов) и Емва (162 балла, +13 баллов).

Как сообщает Минстрой, в целом по России комфортная городская среда была зафиксирована в каждом третьем городе. А среднее значение Индекса качества городской среды по стране за 2020 год составило 177 баллов. «Хотя предыдущий год был непростым, большинству субъектов удалось достичь хороших результатов. В немалом числе регионов мы видим работу по синхронизации национальных проектов, которая приносит отличный результат. Также можно отметить и готовность к переходу в «цифровую среду» — наши города готовы работать с онлайн-сервисами, социальными сетями, чтобы стать более открытыми для своих жителей и туристов», — заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров.

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