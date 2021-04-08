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В России поменялись правила получения пособия для безработных

В России поменялись правила получения пособия для безработных

08 апреля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 6+
pixabay.com
Помимо этого, нововведение затронет граждан, которых в период выплаты вызвали на военные сборы

В России вступает в силу изменение правил выплат пособий по безработице, соответствующее постановление от 31 марта опубликовано на сайте правительства.

Как сообщает пресс-служба кабмина, изменения коснутся отдельных категорий безработных граждан, в том числе уволенных из-за ликвидации организации или сокращения штата, а также женщин, находящихся в отпуске в связи с рождением ребенка.

Максимальное пособие по безработице в России равняется 12 130 рублей, минимальное – 1500 рублей. При этом первые три месяца выплачивается 75 процентов заработка, но не более 12 130 рублей, а вторые три месяца – 60 процентов заработка, но не более 5000 рублей. До изменений в правилах граждане начинали получать выплаты с момента регистрации в центре занятости, то есть с первого дня признания их безработными, приводит текст документа РИА Новости.

Корректировка правил позволяет урегулировать вопросы начисления пособий при смещении начала периода выплат или прерывании его самого. В таких случаях выплаты в максимальном размере теперь будут начисляться не в первые три месяца со дня признания гражданина безработным, а в течение трех месяцев в целом, вне зависимости от переносов и перерывов.

Во-первых, изменения затрагивают граждан, оставшихся без работы из-за ликвидации предприятия или сокращения штата. В первые три месяца они получают не пособие по безработице, а среднюю зарплату по предыдущей работе. Но затем они уже не имеют возможности получать выплаты по безработице в максимальном размере, так как первые три месяца с момента признания их безработными уже прошли. Теперь же в таких случаях срок получения пособий переносится. Максимальный размер выплаты будут начислять с четвертого по шестой месяцы безработицы, а затем – 60 процентов заработка, но не более 5000 рублей.

Корректировка правил также поможет беременным женщинам, оставшимся без работы. Если первые три месяца получения пособия по безработице в максимальном размере у них будет пересекаться с периодом получения пособия по временной нетрудоспособности по беременности и родам, то выплаты по безработице будут перенесены на более поздний срок.

Помимо этого, нововведение затронет граждан, которых в период получения максимального пособия вызвали на военные сборы (когда они находятся на гособеспечении и не могут получать другие меры соцподдержки). После возвращения со сборов они продолжат получать выплаты по безработице в максимальном размере.

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Комментарии 1

47 минут назад житель
странно как то средней зп они гордятся в 60 тр а как человек стал без работный хвост поджимают и говорят максимум 12 тр а после вообще 5 игра в одни ворота знаете ли и смысл всех налогов 13% ндфл + социальные 30 %, ндс со всего 20% из того что мы купили у крупных предприятий, + за недвижимость налог, акцизы на все. Вы в курсе нет, что теоретически государство нужно для народа, а не наоборот ???
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