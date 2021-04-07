Пострадавшим от африканской чумы в Коми фермерам продлят кредитные сроки

Пострадавшим от африканской чумы в Коми фермерам продлят кредитные сроки07 апреля 2021
Фото с сайта "Сельский эксперт"
Для этого нужно обратиться в банк
В России смягчили процедуру погашения кредитов для аграриев, которые пострадали от африканской чумы свиней. Так, согласно постановлению Правительства РФ, бизнесменам смогут увеличить срок погашения кредитов с господдержкой, сообщает РБК.
Уточняется, что речь идет о продлении срока погашения кредита, который был взят по льготной ставке до 5%. Средства должны были быть потрачены на покрытие затрат, связанных со строительством, реконструкцией производственных мощностей или их модернизацией, а также на покупку техники и оборудования.
Правительство считает, что таким образом агрокомпании, которые столкнулись со сложностями из-за распространения заболевания, смогут завершить инвестиционные проекты и обеспечить бесперебойные поставки продовольствия на рынок. Для продления кредита нужно обратиться в банк.
Напомним, на территории Республики Коми в деревне Малая Слуда Сыктывдинского района в личном подворье выявлен очаг африканской чумы свиней. Это уже вторая вспышка с начала 2021 года.
Комментарии 0