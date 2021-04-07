Пострадавшим от африканской чумы в Коми фермерам продлят кредитные сроки

В России смягчили процедуру погашения кредитов для аграриев, которые пострадали от африканской чумы свиней. Так, согласно постановлению Правительства РФ, бизнесменам смогут увеличить срок погашения кредитов с господдержкой, сообщает РБК.

Уточняется, что речь идет о продлении срока погашения кредита, который был взят по льготной ставке до 5%. Средства должны были быть потрачены на покрытие затрат, связанных со строительством, реконструкцией производственных мощностей или их модернизацией, а также на покупку техники и оборудования.

Правительство считает, что таким образом агрокомпании, которые столкнулись со сложностями из-за распространения заболевания, смогут завершить инвестиционные проекты и обеспечить бесперебойные поставки продовольствия на рынок. Для продления кредита нужно обратиться в банк.

Напомним, на территории Республики Коми в деревне Малая Слуда Сыктывдинского района в личном подворье выявлен очаг африканской чумы свиней. Это уже вторая вспышка с начала 2021 года.

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