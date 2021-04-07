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Владимир Уйба снял ограничение на заполняемость театров и клубов: как это повлияет на жизнь сыктывкарцев

Владимир Уйба снял ограничение на заполняемость театров и клубов: как это повлияет на жизнь сыктывкарцев

07 апреля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Фото: Виктор Конюхов
Социальную дистанцию все же нужно соблюдать

5 апреля Владимир Уйба внес изменения в указ о повышенной готовности, согласно которому отменились ограничения на работу ресторанов, клубов и театров. Портал PG11.ru узнал, как это повлияет на жизнь работников этих заведений и простых сыктывкарцев. 

Согласно документу, снято ограничение работы театров, театральных и концертных организаций, учреждений клубного типа по заполнению зала не более чем на 50 процентов от общей вместимости зала с рассадкой посетителей через одно свободное место.

При этом продолжает действовать требование о соблюдении социальной дистанции не менее 1,5 метра при нахождении посетителей в зонах кассового обслуживания, фойе, буфетов.

Что думают об этом сыктывкарцы?

Мы спросили в нашей группе «ВКонтакте» о том, как жители города относятся к снятию ограничений.

 


Большинство посчитало это хорошим решением. Что думают об этом общественники и деятели культуры?

Валерий Черницын, общественник 

— Я, безусловно, рад снятию таких ограничений, потому что даже по себе чувствую настоятельную потребность выбраться хоть на какое-то более-менее культурное коллективное мероприятие. Правда, именно мои планы в этом контексте слишком зависят от моего бюджета и моего времени, которые, мягко говоря, не способствуют слишком частому посещению театров и концертных площадок. Но уверен, что люди, для которых такие вопросы так остро не стоят, с радостью воспользуются вновь открывшимися возможностями.

Алексей Бешкарев, доцент кафедры журналистики 

— Мне снятие ограничений кажется преждевременным. На фоне мизерных цифр вакцинации и наметившегося роста числа заболеваний непонятно откуда такой оптимизм. В Европе, где процент привитых выше, сохраняют более строгие ограничения. Мне в этом видится некий социальный заказ: создать видимость победы на коронавирусом перед майскими праздниками, которые у нас, к сожалению, превратились в пропагандистский милитаризованный карнавал с демонстрацией массового патриотизма. Свои планы в связи с этим не меняю. Все люди очень по-разному изначально реагировали на ограничения. Я думаю, кто не особо боялся заболеть, как ходил на мероприятия, так и будет ходить. А кто осторожничал - будет избегать их. 

Михаил Наумов, музыкант 

— Я, конечно же, рад. Это как глоток свежего воздуха. Тем не менее, я понимаю прекрасно, что на бумаге ограничения сняты, но в головах людей они еще есть. Люди не вернутся в концертные залы сразу в полном объеме. Все будет меняться очень медленно. Хотелось бы, конечно, продолжить работу на концертах, хотя бы с группой. Пока не планирую сольных концертов, пока жду, посмотрю, будет ли получаться у других. Очень переживаю, потому что за коронавирусный период вся музыкальная жизнь ушла в онлайн, а я фанат живой музыки.

 

Ангелина Смирнова, артистка театра 

— Конечно, я рада снятию ограничений! Полные залы всегда дают еще больший прилив сил и энергии артисту, который находится на сцене. Но, мне кажется, самые ярые фанаты, ходили, ходят и будут ходить на концерты и спектакли, несмотря ни на что. 

 

Также Ангелина хочет отдельно поблагодарить зрителей Национального музыкально-драматического театра. Они следует за артистами где бы они не играли, несмотря на временное отсутствие постоянной сцены.

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