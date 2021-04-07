В сыктывкарском доме сломался лифт: пожилые жильцы страдают каждый день

В нашу редакцию обратился пенсионер Андрей Гнездилов, который мучается из-за того, что в его доме не работает лифт. Портал PG11.ru узнал подробности.

Андрей Гнездилов живет по адресу Петрозаводская, 19. 15 декабря 2020 года в его доме повесили объявление о том, что планируется плановая замена лифта. Работу закончили 15 февраля 2021 года. Однако лифт так и не заработал.

- Куда ни позвоним, все ссылаются друг на друга. В жилищной инспекции послали к тем, кто меняет лифты. В администрацию обращались, там говорят, что какие-то там неполадки, их сейчас устраняют. Однако о каких-то конкретных сроках не говорят, - сообщил жилец дома.

Мужчина отметил, что в этом доме живут в основном пожилые люди и им очень трудно подниматься по этажам без лифта. Также Андрей сообщил, что на девятом этаже живет пожилая женщина, которой это дается невероятно трудно.

Мы отправили запрос в администрацию Сыктывкара, чтобы узнать больше об этой ситуации. На момент публикации ответа не поступило.

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