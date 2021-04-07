Сайты объявлений в России будут работать через Госуслуги

Россияне, пользующиеся социальными сетями, онлайн-магазинами и иными платформами получат возможность совершать сделки в интернете без дополнительной регистрации на других площадках, если у них есть аккаунт в госуслугах. Пока это эксперимент, который объясняют желанием сделать интернет-общение удобным и безопасным.

В России начался эксперимент по авторизации пользователей интернет-платформ через портал Госуслуги. Планируется, что тестирование пройдет до 1 июля следующего года. Соответствующее постановление правительства разместили на официальном портале правовой информации.

Как пояснили РИА «Новости» в Минцифры, ведомство занимается обеспечением возможности для граждан заключать сделки и подписывать договоры в интернете после авторизации через логин-пароль портала госуслуг. Как считают в ведомстве, такой способ обеспечит более удобное и безопасное дистанционное общение между юзерами и бизнесом.

— Пользователи соцсетей, агрегаторов товаров и услуг и сайтов по поиску работы смогут по своему желанию выбирать: регистрироваться по отдельному логин-паролю или воспользоваться учетной записью портала госуслуг (персональные данные не будут передаваться), — добавили в министерстве.

Как подчеркнули собеседники агентства, планируется также предоставление госуслуг на коммерческих платформах, чтобы россияне могли воспользоваться госуслугами там, где им удобно, например — прямо из социальной сети или банковского приложения на смартфоне. Уточняется, что максимально допустимая цена каждого из заключаемых в рамках тестирования соглашения — не более десяти миллионов рублей.

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