В России ввели налоговый вычет на фитнес

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на спорт и фитнес. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Россияне смогут получить вычет за услуги физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП). Отмечается, что такие услуги должны оказываться организациями и ИП, для которых деятельность в области физкультуры и спорта является основной.

Максимальный размер вычета — 15,6 тысячи рублей в год. Чтобы вернуть деньги (за себя или ребенка в возрасте до 18 лет), нужно предоставить в налоговую службу копию договора и кассовый чек на оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Вычет можно получить только за те услуги, которые включены в утверждаемый правительством список. Также будет сформирован соответствующий список компаний, пишет Lenta.ru.

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