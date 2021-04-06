Выборы и сословное самоуправление: в Сыктывкаре пройдут «Дилетантские чтения» с Екатериной Шульман

В Сыктывкар приезжает известный политолог Екатерина Шульман со своей программой «Дилетанские чтения». Портал PG11.ru узнал, чего ждать на мероприятии.

Екатерина Шульман – популярный российский политолог, публицист, блогер, радиоведущая, повествующая о собственных взглядах на происходящее в стране и мире, без нагромождения сложных терминов, доступным, простым языком, что, несомненно, вызывает интерес со стороны общества.

17 апреля в 19.00 в «Револьт-цетре» пройдут «Дилетантские чтения» на тему «Права и вольности до первых дум. Выборы и сословное самоуправие в Российской империи». Ведущий чтений - Максим Курников, заместитель главреда издания «Эхо Москвы».

«Дилетантские чтения» – это встречи с известными историками, публицистами, общественными деятелями и журналистами. Проект создан историческим журналом «Дилетант» и радиостанцией «Эхо Москвы». Чтения регулярно проходят в разных городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Уфе, Оренбурге, Сыктывкаре и других. Как правило, беседы посвящены актуальному номеру «Дилетанта».

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