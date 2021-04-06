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Таксисты попросили Генпрокуратуру проверить сделку «Яндекса» и «Везет»

Таксисты попросили Генпрокуратуру проверить сделку «Яндекса» и «Везет»

06 апреля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
На данный момент сделка закрыта

Профсоюз «Таксист» направил заявление в Генеральную прокуратуру и ФАС с просьбой проверить сделку по покупке «Яндекс.Такси» активов группы «Везет». Копии обоих писем есть в распоряжении «Известий», их получение подтвердили в Генпрокуратуре и ФАС.

- Просим Генеральную прокуратуру детально изучить условия сделки между «Яндекс.Такси» и «Везет», дать правовую оценку этому слиянию, указано в обращении организации в прокуратуру. Профсоюз до этого дважды обращался в антимонопольную службу — в феврале и в конце марта.

Однако ФАС отметила, что данная сделка не требует согласования с антимонопольным органом, даже несмотря на то, что покупка «Яндекс.Такси» компании «Везет» «может негативно повлиять на уровень экономической концентрации», отмечено в обращении в Генпрокуратуру.

В «Яндексе» и «Везёт» не информированы о направлении обращений таксистов в Генпрокуратуру и ФАС, но категорически против высказанных в письмах претензий.

- Как мы уже говорили, сделка с ГК «Везёт» не подпадает под критерии сделок, требующих согласования с антимонопольным органом, — заявили «Известиям» в пресс-службе «Яндекс.Такси».

Там добавили, что на данный момент сделка закрыта, а интеграция двух сервисов должна завершиться во II квартале 2021 года.

Изначально «Яндекс» объявил о планах купить группу «Везет» в 2019 году. Компания подала соответствующее ходатайство в ФАС, но регулятор выступил против этой сделки, мотивировав свое решение тем, что доля объединенной компании на рынке агрегаторов такси составит около 70% по стране. После этого параметры сделки были изменены — речь уже шла о покупке не всей группы, а части ее активов, балансовая стоимость которых составляла меньше 400 млн рублей. В этом варианте согласование ФАС не требуется.

В начале февраля «Яндекс» объявил о покупке активов «Везет», интеграция обоих сервисов должна завершиться до конца II квартала 2021 года.

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