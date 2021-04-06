Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Благотворительность Конкурсы Лунный посевной календарь 2021 Куда пойти учиться? Мамам на заметку
Главная
Новости
«Сколько можно?»: диетолог назвала предел сладкого

«Сколько можно?»: диетолог назвала предел сладкого

06 апреля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Можно выбрать альтернативу сладостям, например, ягоды и фрукты

Есть сладкое следует не более 1-2 раз в неделю и не поощрять с его помощью детей, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова, пишет РИА Новости.

- Правило одно для всех - чем меньше, тем лучше. По рекомендациям ВОЗ, сейчас не рекомендуется употреблять больше 50 граммов добавленного сахара в день. При этом в настоящее время многие эксперты считают, что нужно есть не более 25 граммов сахара в день. Для сравнения, в средней порции блинов – 30 граммов сахара. Чтобы придерживаться рекомендаций, нужно строго контролировать количество сахара и сладостей в рационе питания и ограничивать кондитерские изделия и сладкие газированные напитки, - рассказала Стародубова, отвечая на вопрос, в каких объемах можно баловать себя сладким.

По её словам, результаты последних исследований, проводимых Роспотребнадзором в рамках Национального проекта "Демография", показали, что доля кондитерских изделий, сладостей в питании школьников очень велика. Это проблема для страны, поэтому усилия, прежде всего родителей, педагогов и врачей, должны быть направлены на то, чтобы помочь детям не злоупотреблять сладким и выбирать здоровые альтернативы.

- Очень важно, чтобы сладкие блюда, продукты не рассматривались в качестве поощрения для детей. Нельзя действовать по схеме "ты - молодец, съешь конфетку" или "ты сегодня плохо себя вел, не будешь есть сладкое". Конфеты и прочие сладости – это "праздничное блюдо", его можно позволить съесть 1-2 раза в неделю, в субботу или в воскресенье, но не в качестве награды или наказания, - отметила Стародубова.

Врач сообщила, что можно выбрать альтернативу сладостям, например, ягоды и фрукты, или можно выбирать несладкие, с низким содержанием сахара, варианты десертов, но тоже нечасто, - желе, мармелад или пастила. При этом надо обращать внимание на химический состав продукта и содержание в нем сахара, простых углеводов.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram

КОММЕНТИРОВАТЬ
Еда Здоровье

Читайте также: Названы опасные заблуждения о растительном масле

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Возле школы в Сыктывкаре появится памятник жертвам чернобыльской катастрофы Посмотреть все

Редакция рекомендует

03 апреля
Весенние прогулки и улыбки: 5 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
03 апреля
Чем полезен смех и как развить в себе чувство юмора? «Авторская колонка» с сыктывкарским психологом Артемом Краевским Читать
02 апреля
Тест для сыктывкарцев: чему вас научил год пандемии коронавируса? Читать
Посмотреть все
24 марта В апреле жители Коми получат квитанции с корректировкой за тепло

Новости России и мира

03 апреля
В правительстве одобрили ужесточение наказания за нарушение ПДД
13 марта
Эксперты рассказали, как сильно подорожает бензин в 2021 году
06 марта
Автоэксперт: новые правила техосмотра могут значительно повысить его стоимость
06 марта
В России предложили ввести новую выплату на детей
01 марта
Россию назвали «горячей точкой» мирового роста цен на продукты
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru