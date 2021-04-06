Климатолог предрек России засухи и жару

Изменение климата приведет к повышению температуры на юге России на два-три градуса к концу века, однако засухи и жара станут повторяться намного чаще, пишет РИА Новости.

Как заявил научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова климатолог Александр Чернокульский, такие волны особенно опасны для жителей крупных городов — например, Волгограда, Ростова-на-Дону или Краснодара.

— В жару терморегуляция может хуже работать. Тем более если в городе теплые ночи, выше 24 градусов по Цельсию, то организм не успевает отдохнуть во время сна, копится стресс и может быть увеличено количество преждевременных смертей, — объяснил климатолог.

При этом он призвал не связывать каждую засуху с изменением климата, отметив при этом, что оно увеличивает частоту подобных явлений.

— То есть нельзя сказать, что каждая засуха связана с изменением климата, но то, что они становятся чаще, — факт, — сказал ученый.

Как объяснил Чернокульский, из-за глобального потепления влажность изменяется в разных регионах неравномерно: на юге климат становится более засушливым, в то время как в Сибири или на Севере России осадков становится больше.

— Влага не везде повышается одновременно по всей планете: ее становится больше в воздухе, но это абсолютная влажность. То есть относительная влажность также может повышаться, из-за чего влага может не достигать насыщения и осадки не будут выпадать. Плюс еще увеличивается повторяемость блокирующих антициклонов, — рассказал специалист.

Чернокульский предупредил, что более засушливый климат скажется на сельском хозяйстве, приведет к появлению различных насекомых.

Плюсы же от такого потепления ученый счел достаточно эфемерными. Положительной стороной он назвал снижение затрат на отопление и общее смягчение климата, но все равно к этим изменениям придется приспосабливаться.

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