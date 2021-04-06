Россиянам разрешили получить права на землю, где стоят их гаражи

Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает порядок оформления прав граждан на свои гаражи и участки земли, на которых они расположены. Советующий документ 5 апреля был опубликован на официальном портале правовой информации, сообщают Известия.

Благодаря закону граждане смогут одним заявлением оформить права на земельные участки, где расположены их гаражи. Упрощенный порядок будет действовать для тех, чьи гаражи были возведены до декабря 2004 года.

Воспользоваться этим правом смогут не только владельцы гаражей, но и их наследники, а также те, кто купил гараж по соглашению у первоначального собственника. Граждане должны будут подтвердить право пользования на гараж. Для этого подойдут любые документы, в том числе и квитанции об оплате коммунальных услуг.

Действовать так называемая «гаражная амнистия» будет до 1 сентября 2026 года.

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