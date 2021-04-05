В одном из районов Коми попросили разрешить круглогодичную охоту на волков

В муниципалитете также готовят обращение об увеличении выплаты за добытого хищника
В одном из районов Коми попросили разрешить круглогодичную охоту на волков05 апреля 2021
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В Троицко-Печорском районе для решения проблемы с волками хотят добиться круглогодичных лицензий для охотников. Соответствующее обращение направлено в Минприроды Коми, рассказал глава районной администрации Алексей Целищев, пишет БНК.
― Мы «закрепим» эти лицензии за ответственными охотниками, которые при необходимости будут реагировать на обращения о выходе волков, ― сообщил Алексей Целищев.
Он добавил, что для поддержки охотников в муниципалитете готовят обращение об увеличении выплаты за добытого серого хищника. Документы направят в Минприроды и Госсовет.
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