В одном из районов Коми попросили разрешить круглогодичную охоту на волков

В Троицко-Печорском районе для решения проблемы с волками хотят добиться круглогодичных лицензий для охотников. Соответствующее обращение направлено в Минприроды Коми, рассказал глава районной администрации Алексей Целищев, пишет БНК.

― Мы «закрепим» эти лицензии за ответственными охотниками, которые при необходимости будут реагировать на обращения о выходе волков, ― сообщил Алексей Целищев.

Он добавил, что для поддержки охотников в муниципалитете готовят обращение об увеличении выплаты за добытого серого хищника. Документы направят в Минприроды и Госсовет.

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