Пожилая сыктывкарка «тонет» в собственной квартире

В нашу редакцию обратился сыктывкарец, который утверждает, что в Лесозаводе живет пожилая женщина, которую постоянно затапливает. Портал PG11.ru узнал подробности.

Как утверждает внук женщины, дом №30 по улице Космодемьяновой постоянно затапливается уже в течении пяти лет. Это происходит из-за того, что во время таяния снега вода стекает в выгребные ямы, а потом в дом.

- Управляющая компания не реагирует вообще никак. Обращаемся туда уже на протяжении пяти лет. Звонил, мне сказали «хватит к нам обращаться так часто». Администрация тоже молчит, «размахивает руками» и говорит, что помочь ничем не может, - заявил сыктывкарец.

Как утверждает мужчина, дом уже давно находится в аварийном состоянии. Воды все больше и больше, это очень сильно мешает жизни пожилой женщины.

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