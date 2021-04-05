Полуголые комики из Сыктывкара устроили фотосет возле администрации главы Коми

Мужчины пародировали недавнюю акцию
Полуголые комики из Сыктывкара устроили фотосет возле администрации главы Коми05 апреля 2021
Фото: vk.com
В Сыктывкаре комики устроили фотосет в одних трусах и куртках.
Юмористы из сообщества «Комик в Komi» спародировали недавнюю фотосессию с девушками в шубах и нижнем белье. Они отметили, что модели были «крутыми», но они оказались «круче».
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05 апреля 2021, 11:00
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