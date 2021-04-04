В России кончается нефть: запасов осталось всего на 58 лет

При сегодняшнем уровне развитии технологий извлекаемых запасов нефти в России хватит на 58 лет. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии, глава федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселев.

― Рентабельных из них, в соответствии с данными инвентаризации запасов, хватит на 19 лет. Но это условные, индикативные показатели. С развитием технологий этот рубеж будет постоянно отодвигаться, ― цитирует эксперта издание.

По словам Евгения Киселева, запасами газа при любых сценариях развития экономики Россия обеспечена более чем на 60 лет.

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