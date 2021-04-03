Весенние прогулки и улыбки: 5 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

Весна с каждым днем отвоевывает все больше позиций у зимы. На улицах тает снег, солнце пригревает все сильнее. Поэтому и красавицы из Сыктывкара все чаще делают фото на природе. В новой подборке PG11.ru собрал 5 снимков, которые горожанки публикуют в своих соцсетях.

@micha_nyvka

@marinatitova19850725

@mil.zh

@julia_wolf_official1.4

@19_katerinka

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