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В Коми начинает работу система интеллектуального видеонаблюдения

В Коми начинает работу система интеллектуального видеонаблюдения

03 апреля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com / В Коми установлено 372 камеры видеонаблюдения
«Безопасный город» будет передавать информацию экстренным службам

С 5 апреля начинается опытная эксплуатация системы «Безопасный город» на территории Республики Коми с участием основных функциональных заказчиков: пожарных и аварийно-спасательных формирований, полиции, службы антитеррора, экстренных оперативных служб муниципальных образований и аварийно-диспетчерских служб организаций. Об этом сообщает Минсвязи региона. 

Одним из компонентов системы является интеллектуальное уличное видеонаблюдение в составе 372 видеокамер, которые расположены в местах массового пребывания людей и в местах с повышенной криминогенной обстановкой. В Сыктывкаре установлено 226 камер, в Ухте – 81, в Воркуте – 65.

Камеры способны распознавать биометрические параметры лиц, опасные события или действия. С их помощью можно отслеживать нетипичное поведение людей, движение в контролируемой зоне, устанавливать личность человека, соотнеся его с имеющимися базами данных.

Система видеонаблюдения позволит повысить эффективность деятельности правоохранительных органов по раскрытию преступлений, поднять уровень общественной и личной безопасности граждан. Как отмечают правоохранители, важен и профилактический эффект, который достигается открытым размещением видеокамер и информированием населения о насыщении городской инфраструктуры системами визуального контроля.

В целях обеспечения безопасности населения выполнены работы по модернизации и увеличению зоны охвата региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения в Ухте, Воркуте и Сыктывкаре. Для проверки модернизированных сегментов будут производиться кратковременные запуски электросирен и передача звуковой и речевой информации через мощные акустические установки. Просим соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к проводимой проверке.

Кроме того, для снижения аварийности и повышения безопасности на дорогах установлены дополнительные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения на 72 рубежах контроля, в том числе 29 – в Сыктывкаре, 11 – в Ухте, по 5 комплексов в Воркуте, Усинске, Печоре и Корткеросском районе, 6 – в Сыктывдинском, 3 – в Княжпогостском, 2 – в Усть-Куломском, 1 – в Усть-Вымском. Места установки и фиксируемые нарушения ПДД комплексов фотовидеофиксации опубликованы на общедоступных ресурсах ГИБДД (https://гибдд.рф/milestones) и ГКУ РК «Безопасный город» (http://bg.rkomi.ru/foto-i-videofiksaciya). С началом опытной эксплуатации информация о нарушениях ПДД будет предоставляется в Центр фотовидеофиксации ГИБДД Коми для вынесения постановлений об административных нарушениях.

С целью повышения эффективности деятельности экстренных оперативных служб при возникновении негативной экологической ситуации в АПК «Безопасный город» предусмотрен модуль мониторинга окружающей среды в составе 3 комплексов мониторинга (по одному в Сыктывкаре, Ухте, Воркуте), включающих автоматические метеостанции, газоанализаторы вредных веществ в воздухе (CO, SO2, NO, NO2), анализаторы взвешенных частиц (пыли), а также датчики автоматического контроля уровня воды в водоемах рек Сысола и Ухта. Данный модуль позволяет прогнозировать развитие чрезвычайных ситуаций, вырабатывать общий план реагирования для всех служб и ведомств и создавать единую информационную среду для их взаимодействия.

Целью внедрения системы «Безопасный город» является повышение уровня общественной безопасности. Применение современных цифровых решений в области безопасности жизнедеятельности позволяет:

  • улучшить процесс реагирования на происшествия и минимизировать «человеческий фактор» в самый ответственный период, когда первичные действия оперативных служб еще могут обеспечить спасение жизни;
  • снизить тяжесть вреда здоровью, избежать смерти при своевременной помощи, снизить материальный ущерб от опасных факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уличной преступности и аварийности на дорогах.

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